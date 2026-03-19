Что можно и нельзя делать в Константинов день 19 марта на Константиновы круги

Православная церковь 19 марта вспоминает святого Константина. В народе празднуют Константинов день. Вместе с тем существует еще одно название — Константиновы круги. Оно связано с тем, что в указанную дату обходили колодцы по кругу.
Что нельзя делать 19 марта.
Запрещено пить из чужого колодца. Считалось, что это может привести к финансовым сложностям. Не рекомендуется ругаться около колодца. Кроме того, в названную дату не стоит употреблять алкоголь. Предки верили, что подобное обернется неприятностями.
Что можно делать 19 марта.
По традиции, 19 марта было принято освещать колодцы. А еще считалось, что в данный день вода обладает целебной силой.
Согласно приметам, прилетевшие трясогузки указывают на теплую весну. В том случае, если 19 марта морозная погода, то лето окажется жарким.
