Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Константинов день 19 марта на Константиновы круги

Собрали приметы и запреты на 19 марта, когда празднуют Константинов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 19 марта вспоминает святого Константина. В народе празднуют Константинов день. Вместе с тем существует еще одно название — Константиновы круги. Оно связано с тем, что в указанную дату обходили колодцы по кругу.

Что нельзя делать 19 марта.

Запрещено пить из чужого колодца. Считалось, что это может привести к финансовым сложностям. Не рекомендуется ругаться около колодца. Кроме того, в названную дату не стоит употреблять алкоголь. Предки верили, что подобное обернется неприятностями.

Что можно делать 19 марта.

По традиции, 19 марта было принято освещать колодцы. А еще считалось, что в данный день вода обладает целебной силой.

Согласно приметам, прилетевшие трясогузки указывают на теплую весну. В том случае, если 19 марта морозная погода, то лето окажется жарким.

