Треугольник Карпмана в отношениях: кто вы — Жертва, Тиран или Спасатель? (Тест)

Ссоры, недопонимание и хроническое чувство усталости от партнера — знакомые ощущения? Психологи утверждают, что за многими конфликтами стоит не плохой характер, а неосознанная игра по сценарию драматического треугольника. Эту модель описал американский психиатр Стивен Карпман еще в 1968 году, но сегодня она переживает пик популярности: в эпоху стресса и высокой конкуренции мы часто примеряем на себя роли Жертвы, Преследователя (Тирана) или Спасателя, даже не замечая этого.
Почему одни и те же сценарии повторяются в разных отношениях? Как перестать «спасать» безнадежного мужа или избавиться от чувства вины перед требовательной мамой? И главное — как определить, какую роль в этом треугольнике играете именно вы? Разбираемся с помощью ведущих психологов и теста, который можно пройти прямо сейчас.
Что такое треугольник Карпмана.
Треугольник Карпмана — это модель психологической зависимости, где каждый участник играет строго отведенную роль. Это игра, в которой нет победителей: все три угла ведут к эмоциональному выгоранию и разрушению здоровых связей.
В центре сюжета всегда есть Жертва — человек, который чувствует себя беспомощным, обиженным и ищет утешения. Но Жертва не может существовать без Тирана (или Преследователя) — того, кто давит, критикует и обвиняет. Замыкает круг Спасатель, который бросается помогать, навязчиво решая чужие проблемы и получая за это моральное вознаграждение.
«Самое коварное в этом треугольнике — подвижность ролей, — объясняет семейный психолог Мария Семёнова. — Сегодня вы можете быть Жертвой, которую муж не ценит, а завтра, при разговоре с ребенком, превратиться в Тирана. Или, пытаясь спасти подругу от развода, вы вдруг осознаете, что она винит вас в своих бедах, и вы уже стали Жертвой её неблагодарности. Это замкнутый круг, из которого сложно выйти без осознанности».
Жертва: роль вечного страдальца.
Жертва — это центр притяжения треугольника. Люди в этой роли транслируют миру: «Со мной обходятся несправедливо», «Я не справляюсь», «Это всё из-за него (неё/начальника/погоды)». Жертва ищет не решения проблемы, а сочувствия и подтверждения своей «хорошести» на фоне «плохих» обстоятельств.
Как распознать Жертву?
Человек часто жалуется, но отвергает реальные советы. Он испытывает облегчение только тогда, когда его жалеют. Фразы-маркеры: «У меня так тяжело на душе», «Ну что я могу сделать?», «Это бесполезно».
«Многие клиенты приходят с запросом "помогите изменить мужа", — комментирует психолог-консультант Николай Пегов. — И в этот момент они находятся в роли Жертвы. Моя задача — не дать им готовый план по "спасению" супруга, а показать, что они сами выбирают оставаться в этих отношениях. Выход из роли Жертвы начинается с принятия ответственности. Я всегда говорю: "Перестаньте искать того, кто пожалеет. Начните искать того, кто укажет вам путь к изменениям, даже если этот путь будет трудным"».
Тиран (Преследователь): власть или защита?
Тиран — это антипод Жертвы. Он давит, критикует, требует и наказывает. На первый взгляд кажется, что это самая сильная позиция. Однако психологи считают иначе: Тиран так же зависим от треугольника, как и другие участники. Ему нужна Жертва, чтобы подтверждать свою власть и значимость. Если Жертва исчезает, Тиран теряет почву под ногами и чувствует пустоту.
В роли Тирана человек часто прячет глубокие травмы и страх быть уязвимым. Жесткость становится его панцирем.
«Ко мне часто приходят люди, которых дома называют тиранами, — делится наблюдениями клинический психолог Станислав Ростов. — За этой маской почти всегда скрывается испуганный ребенок, который боится, что без контроля мир рухнет. Совет таким клиентам один: учитесь проявлять слабость безопасно. Начните с малого — признайте, что вы устали, что вам больно, что вы чего-то боитесь. Без этого "разоружения" вы так и будете вечно нападать, чтобы не столкнуться со своей собственной болью».
Спасатель: рыцарь в сияющих доспехах или скрытый манипулятор?
Роль Спасателя самая обманчивая. Внешне это благородный герой, который всем помогает. Но в психологии Спасатель — это тот, кто решает проблемы других, когда его об этом не просят, или делает это в ущерб себе. Его мотив — не столько помощь, сколько ощущение собственной нужности и превосходства («Я лучше знаю, как тебе помочь», «Без меня ты пропадешь»).
Ирония в том, что Спасатель подсознательно заинтересован в том, чтобы Жертва оставалась несчастной. Ведь как только Жертва становится сильной, Спасатель теряет свою роль.
Мария Семёнова предупреждает: «Женщины чаще всего попадают в ловушку роли Спасательницы. Мы привыкли, что должны "вытаскивать" мужей из депрессий, тянуть взрослых детей или жалеть подруг. Но спасательство убивает любовь. Я советую своим клиенткам перед тем, как броситься помогать, задать себе вопрос: "Просили ли меня об этом?" и "Готова ли я принять тот факт, что человек имеет право на свою ошибку и свой путь, даже если он мне кажется гибельным?". Спасать — значит лишать другого силы».
Как выйти из треугольника: 3 шага от экспертов.
Если вы узнали себя или своих близких в описании ролей, не отчаивайтесь. Осознание — первый шаг к свободе. Психологи сходятся во мнении, что разорвать порочный круг можно, следуя простым правилам.
Отследите свои чувства. В любой конфликтной ситуации задайте себе вопрос: «Что я чувствую прямо сейчас?». Злость — маркер Тирана, обида и жалость к себе — Жертвы, желание немедленно всех помирить и утешить — Спасателя.
Верните ответственность. Николай Пегов рекомендует: «Введите в лексикон фразу “Это твоя зона ответственности”. Если коллега постоянно срывает сроки, не нужно писать за него отчет (Спасатель) или жаловаться начальнику (Тиран). Просто спокойно обозначьте последствия его бездействия. Позвольте другим столкнуться с реальностью их собственного выбора».
Станислав Ростов дает такой совет: «Лучший способ выйти из треугольника — это построить вокруг себя забор. Это метафора здоровых границ. Вы не можете отвечать за то, что муж пьет, мама обижается, а сын не учится. Но вы отвечаете за то, как вы на это реагируете. Начните заниматься своей жизнью, и вы увидите, как чужие драмы перестанут вас затягивать».
Тест: Кто вы в треугольнике Карпмана?
Чтобы узнать свою предрасположенность к той или иной роли, ответьте на вопросы «Да» или «Нет». За каждый положительный ответ начисляйте баллы в соответствующей колонке.
Вопросы для Жертвы:
Часто ли вы чувствуете, что окружающие вас не ценят и не понимают? Бывает ли так, что вы ждете помощи, но не просите о ней прямо, надеясь, что близкие догадаются сами? Считаете ли вы, что ваши проблемы сложнее, чем у других людей? Часто ли вы оправдываете свои неудачи обстоятельствами или поведением других? Испытываете ли вы облегчение, когда вам уделяют внимание и жалеют вас?
Вопросы для Тирана:
Легко ли вы выходите из себя, если что-то идет не по плану? Считаете ли вы, что большинство людей безответственны и им нужен «присмотр»?Часто ли вы критикуете близких, даже если они не просили совета? Бывает ли вам трудно признать свою неправоту в ссоре? Чувствуете ли вы удовлетворение, когда добиваетесь своего напором?
Вопросы для Спасателя:
Часто ли вы даете советы, когда вас об этом не просят? Чувствуете ли вы вину, если отказываете кому-то в помощи? Легко ли вы берете на себя чужие обязанности, чтобы «разгрузить» близких? Бывает ли так, что после помощи вы чувствуете опустошение и думаете: «Все опять на мне!»?Считаете ли вы, что без вашего участия близкие пропадут?
Результаты:
Если больше всего ответов «Да» в блоке Жертва: вы склонны искать опору в других и отдавать им свою силу. Если лидирует блок Тиран: ваша защитная реакция — нападение и контроль. Если максимум в блоке Спасатель: вы реализуете свою значимость через помощь другим, часто в ущерб себе. Если баллов примерно поровну: вы — универсальный игрок, который легко меняет роли. Это признак высокой эмоциональной вовлеченности в созависимые отношения.
Важно помнить, что этот тест — лишь отправная точка для самоанализа. Треугольник Карпмана — это ловушка ума, но из него всегда есть выход. Достаточно начать задавать правильные вопросы не миру, а самому себе.
Эксклюзивы, смешные видео и только достоверная информация — подписывайтесь на «МК» в MAX.