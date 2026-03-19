Народный календарь. Как на Сорок сороков, 22 марта, привлечь весну

Сорок сороков в древности считали днем встречи весны. В этот день люди ждали возвращения птиц из теплых краев. К их прилету на Руси из сладкого теста пекли печенье в форме ласточек, зябликов и жаворонков. Эти изделия использовали, чтобы призвать таким образом весну.