Народный календарь. Как на Сорок сороков, 22 марта, привлечь весну

22 марта православные отмечают Сорок сороков. В этот день верующие вспоминают 40 севастийских мучеников, которых казнили за веру в Христа.
Сорок сороков в древности считали днем встречи весны. В этот день люди ждали возвращения птиц из теплых краев. К их прилету на Руси из сладкого теста пекли печенье в форме ласточек, зябликов и жаворонков. Эти изделия использовали, чтобы призвать таким образом весну.
Во время таких обрядов дети насаживали это печенье на палку и, размахивая им, призывали весну. После этого выпечку съедали за чаем. Считается, что на Сорок сороков запрещено заниматься физическим трудом, включая работу по дому и рукоделие.
Кроме того, в этот день запрещено злиться. А чтобы привлечь в дом благополучие, нужно испечь печенье в форме птиц и раздать его детям на улице.
Приметы погоды:
Теплый ветер подул — к пасмурному и дождливому лету.
Синицы поют — весну призывают.
Если вокруг солнца видны блики и круги, то это значит, что лето будет урожайным.
Именины отмечают: Александра, Николай, Валерий, Иван, Михаил, Сергей, Петр, Александр, Наталья, Дмитрий, Алексей.