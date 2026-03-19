Пропавшие альбомы «Агаты Кристи» вернулись на российские площадки: подробности

Песни группы «Агата Кристи» снова появились в сервисах, но в обновленной версии. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее композиции свердловской рок-группы исчезнули с российских онлайн-площадок в связи с упоминанием наркотических веществ.
Песня «Опиум без никого» была переименована в «Для никого». Альбом «Ураган» также восстановлен полностью. Все тексты очищены от упоминаний наркотиков.
В начале марта стало известно, что с популярных музыкальных платформ — «Яндекс Музыки», «Звука» и «VK Музыки» — были убраны три альбома группы «Агата Кристи»: «Декаданс», «Опиум» и «Ураган».
В свою очередь Глеб Самойлов подчеркивал, что песни — это ирония, а не руководство к действию. Речь идет о насмешке над рокерами, которые всерьез увлекаются мрачной эстетикой: «черные одежды, раскрашивание лиц, деланный декаданс». При этом автор признает, что это «стеб и во многом над собой».