Карседо назвал невероятным опытом посещение матча хоккейного клуба «Спартак»

Он посетил игру красно-белых 16 марта.

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Хуан Карседо получил невероятный опыт от посещения хоккейной игры красно-белых. Об этом Карседо рассказал журналистам.

Ранее Карседо посетил матч Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо» (3:4 после буллитов). Встреча состоялась на арене «Мегаспорт» 16 марта.

«Невероятный и классный был опыт. Очень интересный вид спорта, мне понравился, — сказал Карседо. — Мы поддерживали, болели за “Спартак”. И мы продолжим это делать, буду следить за выступлениями команды. Когда будет возможность, планирую посещать матчи и поддерживать команду. 14 лет назад мы посетили пару матчей, я уже видел хоккей, но в этот раз были новые ощущения, получили удовольствие».

В январе «Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера, в 2012 году он работал в штабе красно-белых с Унаи Эмери.