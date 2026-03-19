Карседо назвал невероятным опытом посещение матча хоккейного клуба «Спартак»

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Хуан Карседо получил невероятный опыт от посещения хоккейной игры красно-белых. Об этом Карседо рассказал журналистам.
«Невероятный и классный был опыт. Очень интересный вид спорта, мне понравился, — сказал Карседо. — Мы поддерживали, болели за “Спартак”. И мы продолжим это делать, буду следить за выступлениями команды. Когда будет возможность, планирую посещать матчи и поддерживать команду. 14 лет назад мы посетили пару матчей, я уже видел хоккей, но в этот раз были новые ощущения, получили удовольствие».
В январе «Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера, в 2012 году он работал в штабе красно-белых с Унаи Эмери.