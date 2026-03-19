Календарь на 19 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Шуточная дата особенно актуальна для России и тех стран, где зима задерживается надолго. Считается, что с 19 марта можно наконец-то выходить на улицу без головного убора — весна уже вступила в свои права и холода позади. Погода, конечно, часто вносит свои коррективы и может преподнести сюрприз в виде снега или ледяного ветра, но традиция давно перестала зависеть от градусника. Это скорее символический и веселый повод сделать фото без шапок, выложить снимки в соцсетях и с юмором обсудить, пора или не пора убирать теплые головные уборы на дальнюю полку.