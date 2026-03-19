Календарь на 19 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

19 марта в России с праздником поздравляют моряков-подводников. В мире отмечают Международный день клиента: фирмы дарят бонусы и скидки постоянным покупателям и потребителям услуг. Забавный праздник Первый день без шапки дарит повод порадоваться наступлению тепла. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 19 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 19 марта.
* ~День моряка-подводника в России~
Сегодня военнослужащие подводных сил ВМФ России отмечают профессиональный праздник. Он был учрежден в 1996 году приказом главкома ВМФ России. Дата выбрана в честь исторического события: 19 марта 1906 года по указу императора Николая II в составе российского флота появился новый класс боевых кораблей — подводные лодки. С этого момента началась история подводного флота в нашей стране.
Сегодня поздравления принимают моряки-подводники и ветераны службы. В гарнизонах ВМФ проходят торжественные собрания, награждения, церемонии возложения цветов к мемориалам.
* ~Международный день клиента~
Этот праздник можно назвать «профессиональным» для покупателей, клиентов и закупщиков. Дату учредили по инициативе предпринимателей из России и Литвы в 2010 году, чтобы поблагодарить клиентов за сотрудничество и лояльность. В этот день многие компании дарят повышенные бонусы и предоставляют скидки своим клиентам.
* ~День бизнес-манги в России~
Необычный праздник придумали в российском книжном сообществе несколько лет назад. Он посвящен книгам в жанре «бизнес-манга» — микс комикса и учебника по бизнесу или маркетингу. На волне популярности японских комиксов (манги) издательство «МИФ» в 2023 году выпустило целую серию таких книг. Герои там менеджеры, руководители и предприниматели, а истории помогают читателям разобраться в сложных деловых темах простым и увлекательным способом.
* ~Международный день «Почитай мне»~
Идея этого неформального праздника проста: напомнить родителям, что читать детям вслух — это полезно и здорово. Когда мама и папа читают ребенку, у того возникает интерес к книгам, лучше работает воображение. Кроме того, это отличный способ провести время вместе, лучше понять друг друга, обсуждая прочитанное. В этот день проходят акции в библиотеках, школах и детских садах, где взрослые читают малышам их любимые сказки и истории.
* ~Первый день без шапки~
Шуточная дата особенно актуальна для России и тех стран, где зима задерживается надолго. Считается, что с 19 марта можно наконец-то выходить на улицу без головного убора — весна уже вступила в свои права и холода позади. Погода, конечно, часто вносит свои коррективы и может преподнести сюрприз в виде снега или ледяного ветра, но традиция давно перестала зависеть от градусника. Это скорее символический и веселый повод сделать фото без шапок, выложить снимки в соцсетях и с юмором обсудить, пора или не пора убирать теплые головные уборы на дальнюю полку.
Какие праздники отмечаются 19 марта в других странах.
День равноправия — Финляндия. Ежегодно финны отмечают дату, посвященную идеям равноправия. Она выбрана в честь дня рождения финской писательницы и общественного деятеля Минны Кант, известной своей борьбой за права женщин, поэтому праздник также называют Днем Минны Кант. Сегодня в Финляндии вспоминают вклад этой писательницы в продвижение социального равенства.
День отца — Испания, Италия, Португалия. Праздник приурочен ко дню святого Иосифа Обручника, супруга Девы Марии. Святой Иосиф считается покровителем семьи и работников. Поэтому день его памяти выбрали для чествования отцов. Дети в праздник дарят подарки и открытки своим папам, а семьи собираются за праздничным столом.
Начало недели древнеиндийского эпоса «Рамаяна» — Индия. В месяц Чайтра индусы празднуют Рама-навами — день рождения седьмого воплощения Вишну, легендарного царя Рамы. Он почитается как идеальный правитель, верный сын и брат. По преданию, Рама родился в полдень, поэтому в храмах в этот час жрец возвещает о его рождении, а в колыбель кладут кокос. Восемь дней верующие посвящают чтению «Рамаяны» и повторению имени бога («Рам, Рам»).
Национальный день птицеводства — США. Хотя праздник носит статус неофициального, он популярен у американцев. Для производителей это профессиональная дата, а для поклонников куриных крылышек и ножек — повод насладиться любимыми блюдами.
Религиозные праздники 19 марта.
* ~Обретение Честного Креста и гвоздей святой равноапостольной царицей Еленой~
Православная церковь отмечает праздник в память о матери императора Константина Великого. Согласно преданию, святая Елена совершила паломничество в Святую Землю около 326 года и обнаружила там гвозди и Крест, на котором был распят Иисус Христос. Позже это событие стало известно как Обретение Честного и Животворящего Креста Господня и считается одним из важнейших в христианской истории.
Обнаружив реликвии, царица повелела сохранить их и почитать. Они стали считаться знаком божественной поддержки для распространения христианской веры в Римской империи, строительства церквей и базилик. Почитание святынь в наши дни занимает важное место как в православном, так и в католическом мире.
* ~Почитание священных образов Богоматери~
Сегодня Русская православная церковь чтит несколько икон Божией Матери. Среди них:
Ченстоховская икона Божией Матери. Она была передана в монастырь на Ясной Горе в польском городе Ченстохова в XIV веке князем Владиславом Опольчиком.
Шестоковская икона Божией Матери. Согласно преданию, в середине XVIII века в Москве служанка увидела образ Богоматери во сне — он был сокрыт в печи. Когда икону нашли, на правой руке Богоматери заметили след от ожога. Люди сочли это знаком того, что образ побывал в огне и чудом не сгорел.
Икона Божией Матери «Благодатное Небо». Этот образ находится в составе иконостаса Московского Архангельского собора Кремля. Он символизирует вечную чистоту и небесную благодать, исходящую от Богоматери, которая держит на руках младенца.
* ~Торжество святого Иосифа Обручника у католиков~
Католики сегодня вспоминают святого Иосифа — Обручника Девы Марии и земного отца Иисуса Христа. Согласно Евангелию, Иосиф происходил из рода царя Давида. Узнав о беременности Марии, он хотел расторгнуть помолвку, но во сне ему явился ангел и объяснил божественную природу зачатия. Иосиф принял волю Бога и остался с семьей, защищая ее: он бежал с Марией и младенцем в Египет от преследований царя Ирода, а затем вернулся в Назарет.
Почитание Иосифа распространилось в Средние века. В 1870 году папа Пий IX провозгласил его покровителем Вселенской Церкви. Святой считается заступником семьи, детей, путешественников и беженцев. В некоторых странах сохранилась традиция в этот день накрывать столы для бедных — в благодарность за спасение от голода. У верующих день считается обязательным для посещения мессы.
* ~Последний день священного месяца Рамадан у мусульман~
Рамадан — девятый месяц года по мусульманскому лунному календарю, один из пяти главных столпов ислама. Это время духовного совершенствования, когда верующие соблюдают строгий пост, усердно молятся и уделяют особое внимание добрым поступкам. С заходом солнца 19 марта завершается строгий пост, и верующие начинают подготовку к празднику разговения — Ураза-байрам, который наступит на следующий день, 20 марта. Продолжительность Рамадана в этом году составляет 29 дней.
Народные праздники и приметы 19 марта.
Константиновы круги.
На Руси сегодня праздновали Константинов день — в память о святом Константине, одном из 42 мучеников из Аммореи. Другое название праздника — Константиновы круги, так как в этот день было принято вытаптывать снег вокруг колодцев. Если в семье был мальчик или мужчина по имени Константин, он делал круг первым. Считалось, что ритуал очищает воду и дает ей особую целебную силу.
Воду в Константинов день употребляли с особым уважением, считая, что она принесет пользу здоровью, защитит жилье. Сегодня старались не пользоваться чужими колодцами — боялись накликать беду. На Руси ходили поговорки, популярные и в наши дни: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», «Не пей из чужого колодца, а то своя вода не потечет».
В Константинов день крестьяне пристально наблюдали за природой, пытаясь предсказать погоду и урожай. Сегодня ждали появления белого аиста и ласточек. Если эти птицы показывались в небе, крестьяне были уверены: пришла весна. А если по дереву стучал дятел, ждали запоздалой весны и холодов.
Приметы.
Утром ударил мороз — впереди еще сорок утренников с заморозками.
Если по небу плывут облака высоко и быстро, то в ближайшие дни установится хорошая погода.
Аисты прилетели — весна будет ранней, скоро наступит настоящее тепло.
Какие исторические события произошли 19 марта.
* 1474 год — в Венеции принят первый в мире закон об охране изобретений. Он признавал права изобретателя на его технические новшества и стал прообразом современных патентных законов, защищающих интеллектуальную собственность.
* 1697 год — началось Великое посольство Петра I — первая в истории дипломатическая миссия русского царя в страны Европы.
* 1831 год — в США впервые ограблен банк. Английский иммигрант Эдвард Смит похитил из City Bank of New York $245 тыс. Преступник был пойман и получил пять лет заключения, большую часть средств удалось вернуть.
* 1898 год — открылся Государственный русский музей в Санкт-Петербурге. Экспозиция насчитывала около шести тысяч произведений, со временем она увеличилась почти в семь раз.
* 1922 год — в Москве на Шаболовке сдана в эксплуатацию радиопередающая башня. Шуховская башня, она же Шаболовская телевизионная башня, спроектированная Владимиром Шуховым в 1919 году, стала символом русского авангарда.
* 1927 год — в штате Вашингтон мясник обнаружил в желудке цыпленка шесть золотых самородков.
* 1934 год — попытка нападения на мавзолей Владимира Ленина. Житель села Куркино 46-летний Митрофан Никитин, недовольный советской властью, выстрелил в саркофаг Ленина. Его остановили, после чего он покончил с собой.
* 1953 год — церемония вручения премии «Оскар» впервые показана по телевидению.
* 1955 год — около крепости Масада в Израиле археологи обнаружили останки дворца царя Ирода, известного своей жестокостью.
* 2003 год — истек срок ультиматума, выдвинутого президентом США Джорджем Бушем — младшим Саддаму Хусейну. В ночь на 20 марта началось вторжение коалиционных сил в Ирак.
Дни рождения и юбилеи 19 марта.
* В 1629 году родился Алексей Михайлович — второй царь из династии Романовых, отец Петра I. При нем было принято Соборное уложение 1649 года, закрепившее крепостное право.
* В 1800 году родился Василий Бажанов — богослов, почетный академик Петербургской АН, один из переводчиков Библии на русский язык.
* В 1813 году родился Давид Ливингстон — шотландский миссионер и исследователь Африки, один из первых европейцев, достигших внутренних районов континента.
* В 1848 году родился Уайетт Эрп — легендарный американский страж порядка времен Дикого Запада. Прославился благодаря книгам и фильмам в жанре вестерн.
* В 1900 году родился Фредерик Жолио-Кюри — французский физик, лауреат Нобелевской премии по химии, борец за мир.
* В 1906 году родился Адольф Эйхман — нацистский преступник, офицер СС, организатор массовой депортации евреев в лагеря смерти. После войны бежал в Аргентину, но в 1960 году схвачен израильскими спецслужбами и казнен.
* В 1924 году родился Лев Кулиджанов — кинорежиссер («Когда деревья были большими», «Преступление и наказание»), сценарист, педагог, народный артист СССР.
* В 1930 году родился Борис Штоколов — оперный певец (бас), народный артист СССР.
* В 1956 году родился Егор Гайдар — российский экономист и политик, один из авторов экономических реформ в России начала 1990-х годов.
Кто отмечает день рождения.
* 90 лет исполняется Урсуле Андресс — швейцарской киноактрисе, ставшей секс-символом 1960-х годов. Она получила мировую известность после роли «девушки Бонда» в первом фильме о Джеймсе Бонде в 1962 году.
* 79 лет исполняется Гленн Клоуз — американской актрисе театра и кино. Среди самых известных ее работ — роли в фильмах «Роковое влечение», «101 далматинец», «Опасные связи».
* 77 лет исполняется Валерию Леонтьеву — советскому и российскому эстрадному певцу, яркому представителю отечественной поп-музыки 1980−1990-х, народному артисту России.
* 76 лет исполняется Надежде Бабкиной — советской и российской певице, основательнице ансамбля «Русская песня», народной артистке РСФСР.
* 71 год исполняется Брюсу Уиллису — американскому киноактеру, одному из самых узнаваемых голливудских звезд боевиков.
* 63 года исполняется Нине Ананиашвили — советской грузинской балерине, балетмейстеру, народной артистке Грузинской ССР и народной артистке России.
* 44 года исполняется Резо Гигинеишвили — российскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру.
* 35 лет исполняется Александру Кокорину — российскому футболисту, автору самого быстрого гола в современной истории сборной России, участнику многочисленных скандалов.