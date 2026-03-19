Израиль атаковал крупнейший иранский порт Бендер-Энзели в Каспийском море

Крупнейший иранский порт Бендер-Энзели в Каспийском море подвергся израильской атаке. Об этом сообщил представитель мэрии города.
«Ракетному обстрелу подверглись главное управление таможни, административное здание судоходной компании, несколько портовых объектов», — цитирует представителя агентство Tasnim.
Информация о размере ущерба уточняется. По словам представителя мэрии Бендер-Энзели, на данный момент нет данных о жертвах или пострадавших в результате атак.
Напомним, Иран провел ракетную атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн». Операция вынудила судно изменить свое расположение. Атака стала ответом на «чудовищные преступления Соединенных Штатов и военно-морского флота».