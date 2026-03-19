Израиль атаковал крупнейший иранский порт Бендер-Энзели в Каспийском море

Израильские ракеты поразили иранский порт Бендер-Энзели.

Источник: Комсомольская правда

Крупнейший иранский порт Бендер-Энзели в Каспийском море подвергся израильской атаке. Об этом сообщил представитель мэрии города.

«Ракетному обстрелу подверглись главное управление таможни, административное здание судоходной компании, несколько портовых объектов», — цитирует представителя агентство Tasnim.

Информация о размере ущерба уточняется. По словам представителя мэрии Бендер-Энзели, на данный момент нет данных о жертвах или пострадавших в результате атак.

Ранее KP.RU сообщал, что вооруженные силы Ирана нанесли удары по военным объектам США в Ираке, Кувейте и Саудовской Аравии. Также были атакованы американские корабли пятого флота.

Напомним, Иран провел ракетную атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн». Операция вынудила судно изменить свое расположение. Атака стала ответом на «чудовищные преступления Соединенных Штатов и военно-морского флота».