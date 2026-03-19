Карседо рассказал, что футболист Заболотный сильно помогает «Спартаку»

Наставник красно-белых доволен работой форварда на поле и за его пределами.

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Нападающий «Спартака» Антон Заболотный является опытным футболистом, который помогает советами молодым партнерам по команде. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Спартака» Хуан Карседо.

В среду Заболотный вышел в матче Фонбет — Кубка России с московским «Динамо» (1:0). Он впервые сыграл при Карседо в официальном матче.

«Антон Заболотный очень помогает команде. Это опытный игрок, он в том числе помогает молодым игрокам советами, — сказал Карседо. — Но у нас есть и другие сильные игроки, Ливай Гарсия и Манфред Угальде, и мы часто играем в одного нападающего. Но я доволен, как он работает на поле и вне его».