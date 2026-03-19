Карседо рассказал, что футболист Заболотный сильно помогает «Спартаку»

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Нападающий «Спартака» Антон Заболотный является опытным футболистом, который помогает советами молодым партнерам по команде. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Спартака» Хуан Карседо.
«Антон Заболотный очень помогает команде. Это опытный игрок, он в том числе помогает молодым игрокам советами, — сказал Карседо. — Но у нас есть и другие сильные игроки, Ливай Гарсия и Манфред Угальде, и мы часто играем в одного нападающего. Но я доволен, как он работает на поле и вне его».