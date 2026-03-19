Стоимость Brent подскочила до 111 долларов за баррель на торгах в Лондоне

Стоимость нефти марки Brent продолжает стремительно расти на фоне обострения ситуации в Иране. Вечером в среду, 18 марта, цена майских фьючерсов на лондонской бирже ICE впервые превысила 111 долларов за баррель.

По данным на 23:12 по московскому времени, баррель торговался на уровне 110,56 доллара, поднявшись на 7,14 процента. К 23:50 рост ускорился, и Brent достигла отметки 111,15 доллара.

Майские фьючерсы на американскую WTI также выросли — на 3,07 процента, до 98,60 доллара за баррель, передает РИА Новости.

12 марта спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек начало крупнейшего в истории энергетического кризиса, который связан с резким ростом цен на нефть.

9 марта стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае текущего года на лондонской бирже ICE возросла почти на 20 процентов — до 111,4 доллара. Согласно информации СМИ, мировые фондовые рынки зафиксировали обвал индексов, связанный с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
Читать дальше