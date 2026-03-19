Стоимость Brent подскочила до 111 долларов за баррель на торгах в Лондоне

Стоимость нефти марки Brent продолжает стремительно расти на фоне обострения ситуации в Иране. Вечером в среду, 18 марта, цена майских фьючерсов на лондонской бирже ICE впервые превысила 111 долларов за баррель.
По данным на 23:12 по московскому времени, баррель торговался на уровне 110,56 доллара, поднявшись на 7,14 процента. К 23:50 рост ускорился, и Brent достигла отметки 111,15 доллара.
Майские фьючерсы на американскую WTI также выросли — на 3,07 процента, до 98,60 доллара за баррель, передает РИА Новости.
12 марта спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек начало крупнейшего в истории энергетического кризиса, который связан с резким ростом цен на нефть.
9 марта стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае текущего года на лондонской бирже ICE возросла почти на 20 процентов — до 111,4 доллара. Согласно информации СМИ, мировые фондовые рынки зафиксировали обвал индексов, связанный с обострением конфликта на Ближнем Востоке.