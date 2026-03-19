МИД Катара объявил двух атташе Ирана персонами нон-грата

«Военный атташе Ирана и атташе по вопросам безопасности, а также все их подчиненные объявлены персонами нон-грата и обязаны в течение следующих 24 часов покинуть территорию Катара», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что данное решение принято на фоне нарушений Ираном норм международного права и принципов добрососедства.
Ранее KP.RU сообщал, что вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре. Там расположен крупнейший в мире комплекс по производству сжиженного природного газа. Атака привела к серьезным разрушениям и пожару на территории предприятия.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.