Скандальный украинский сайт «Миротворец» пополнил списки: кто на этот раз

Данные российской актрисы Ирины Горбачевой появились на скандальном украинском сайте «Миротворец».
Горбачева родилась в Мариуполе в 1988 году. Спустя девять лет, в 1997-м, она вместе с семьей переехала в Россию.
Как следует из базы данных, актрису внесли в список в среду, 18 марта.
Актрису обвиняют в поддержке России, в якобы распространении «российской пропаганды» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».
В качестве одного из «доказательств» вины приводятся сведения об участии Горбачевой в съемках роликов для школьного проекта «Разговоры о важном».
Скандальный украинский сайт также не раз публиковал личные данные несовершеннолетних граждан. Немногим ранее 25 детей из России были внесены в базу украинского «Миротворца». Их также обвиняли в якобы «покушении на территориальную целостность Украины».