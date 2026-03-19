Запорожская область приобретет 170 новых автобусов для сел

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. В 2026 году власти Запорожской области планируют закупить 170 автобусов для сельской местности. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий, отвечая на вопросы депутатов по итогам ежегодного доклада Законодательному собранию.
«В этом году мы заложили под смету 170 автобусов, маленьких, которые будут эксплуатироваться на сельских дорогах. На дорогах между городами или между областями будут ходить большие автобусы», — сказал губернатор.
Он добавил, что эксплуатация таких автобусов в условиях сел более выгодна.