Минфин: госдолг США впервые превысил отметку в 39 триллионов долларов

Госдолг Соединённых Штатов впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов, подтвердил Минфин США.
Министерство опубликовало соответствующую официальную статистику. В документе сказано, что 17 марта показатель был на уровне более 39,016 триллиона долларов. При этом в понедельник он составлял 38,992 триллиона долларов.
В Минфине заявили, что суверенная задолженность Соединённых Штатов впервые превысила 38 триллионов долларов 21 октября 2025 года.
О рекордном росте госдолга США стало известно накануне, об этом свидетельствовали неофициальные данные подсчётов. По информации онлайн-ресурса, отслеживающего этот показатель, 18 марта 2026 года он достиг 39,003 триллиона долларов.
Напомним, в феврале американский бизнесмен Илон Маск предсказал США банкротство из-за госдолга. По его словам, справиться с растущим государственным долгом Соединённых Штатов в перспективе смогут лишь технологии. В частности, речь идёт о роботизации и искусственном интеллекте.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что огромный внешний долг страны стал результатом неэффективного управления.