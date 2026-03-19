Госдолг США обновил размер: это максимум с октября 2025 года

Опубликованные Минфином данные говорят, что 17 марта показатель госдолга составил свыше 39,016 трлн долларов. Для сравнения: 16 марта он находился на уровне 38,992 трлн.
Уточняется также, что впервые показатель государственного долга США превысил 38 трлн долларов 21 октября 2025 года.
Накануне российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США ежедневно направляют до 1,5 млрд долларов на разрушение стран Ближнего Востока.
Кроме этого, американский глава Дональд Трамп ранее призвал провести расследование о расходовании денежных средств США, направленных Киеву. Тогда президент США напомнил, что его бывший коллега Джо Байден «передал Украине 350−400 млрд долларов наличными» на оружие.