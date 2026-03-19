Определились все четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов

«Ливерпуль» по сумме двух встреч оказался сильнее «Галатасарая».

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Английский «Ливерпуль» со счетом 4:0 обыграл турецкий «Галатасарай» в ответном матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».

Забитыми мячами отметились Доминик Собослаи (25-я минута), Уго Экитике (51), Райан Гравенберх (53) и Мохаммед Салах (62). На четвертой компенсированной к первому тайму минуте Салах не реализовал пенальти.

Первый матч завершился победой «Галатасарая» со счетом 1:0. В четвертьфинале «Ливерпуль» сыграет с французским «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

В других матчах английский «Тоттенхэм» со счетом 3:2 обыграл испанский «Атлетико» (первый матч — 2:5), германская «Бавария» со счетом 4:1 победила итальянскую «Аталанту» (первый матч — 6:1). В четвертьфинале «Атлетико» сыграет с испанской «Барселоной», «Бавария» встретится с мадридским «Реалом». Еще одну четвертьфинальную пару составили английский «Арсенал» и португальский «Спортинг».

Первые четвертьфинальные матчи состоятся 7−8 апреля, ответные — 14−15 апреля.