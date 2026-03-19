Определились все четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов

В других матчах английский «Тоттенхэм» со счетом 3:2 обыграл испанский «Атлетико» (первый матч — 2:5), германская «Бавария» со счетом 4:1 победила итальянскую «Аталанту» (первый матч — 6:1). В четвертьфинале «Атлетико» сыграет с испанской «Барселоной», «Бавария» встретится с мадридским «Реалом». Еще одну четвертьфинальную пару составили английский «Арсенал» и португальский «Спортинг».