Длина дня и ночи 20 марта будет равна в любой точке Земли

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. В день весеннего равноденствия 20 марта продолжительность дня и ночи будет одинаковой в любой точке Земли из-за того, что линия их смены будет проходить точно по меридианам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.