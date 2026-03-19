Длина дня и ночи 20 марта будет равна в любой точке Земли

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. В день весеннего равноденствия 20 марта продолжительность дня и ночи будет одинаковой в любой точке Земли из-за того, что линия их смены будет проходить точно по меридианам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«В день равноденствия линия смены дня и ночи на нашей планете (астрономы называют ее линией терминатора) проходит точно через Южный и Северный полюса, то есть — по меридианам. Это означает равную продолжительность дня и ночи в любом месте Земли», — сообщили ТАСС в планетарии.
Солнце пробудет 12 часов под горизонтом и 12 часов — над ним. После 20 марта продолжительность светлого времени суток в Северном полушарии Земли, где наступит астрономическая весна, начнет расти. На широте Москвы к концу месяца она достигнет 13 часов.