Навруз-2026: когда наступает, что нельзя делать и как накрыть стол

Скоро наступит день весеннего равноденствия — время, когда более 300 миллионов человек по всему миру встретят Навруз. Это один из древнейших праздников в истории, символ обновления и победы света над тьмой. В России его широко отмечают в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и других регионах. Что это за праздник, почему его дата не меняется, как к нему готовиться и что категорически нельзя делать — в материале «АиФ-Казань».
Когда отмечают Навруз в 2026 году: точная дата.
В отличие от многих восточных праздников, которые «плавают» по лунному календарю, Навруз (в переводе с персидского — «новый день») имеет фиксированную дату. Он всегда приходится на день весеннего равноденствия — астрономическое событие, когда продолжительность дня и ночи становится практически одинаковой.
В 2026 году Навруз наступит в пятницу, 20 марта. Хотя чаще всего праздник ассоциируют с 21 марта, равноденствие может приходиться и на предыдущий день. Именно в этот момент Солнце пересекает небесный экватор, и в Северном полушарии начинается астрономическая весна. Для народов, отмечающих Навруз, это время обновления природы и начала нового года по солнечному календарю.
Празднование в разных странах может длиться от нескольких дней до двух недель, а в некоторых государствах, таких как Иран, Таджикистан, Казахстан и Азербайджан, это официальные выходные.
Что такое Навруз: история трёхтысячелетнего праздника.
Многие ошибочно считают Навруз мусульманским праздником. На самом деле его корни уходят в глубокую древность, задолго до возникновения ислама. История праздника насчитывает более трёх тысяч лет, и связана она с зороастризмом — одной из древнейших религий мира.
Как появился Навруз: легенда о царе Джамшиде.
Согласно иранской мифологии, праздник связан с именем легендарного царя Джамшида. По преданию, он научил людей ремеслам, построил города и победил злых духов — дэвов. В день весеннего равноденствия Джамшид поднялся на золотой трон, и люди увидели его сияние, решив, что началась новая эра счастья и процветания.
В зороастрийской традиции Навруз посвящался огню и борьбе добра со злом. Считалось, что именно в этот период силы света окончательно побеждают тьму, а мир обновляется. Упоминания о празднике есть в священной книге «Авеста».
Как готовятся к Наврузу и что ставят на стол.
Подготовка к празднику начинается задолго до его наступления. Главный принцип — обновление и очищение во всём.
Хонатакани (генеральная уборка). За несколько недель люди наводят порядок в домах, выбрасывают старые вещи, делают мелкий ремонт. Это символизирует избавление от всего плохого, что накопилось за прошедший год.
Прощение долгов и обид. К новому году принято вступать с чистой совестью. Нужно рассчитаться с долгами и помириться с теми, с кем были в ссоре.
Огненная среда (Чахаршанбе-Сури). В канун последней среды перед Наврузом зажигают костры. Люди прыгают через них, приговаривая: «Отдаю тебе свою желтизну (болезни), забери мою красноту (здоровье)». Этот обряд символизирует очищение огнём.
Праздничный стол «Хафт-син». Центральный элемент праздника — стол, на который ставят семь предметов, начинающихся на персидскую букву «син» ©. Каждый из них имеет символическое значение:
Сабзе (пророщенная пшеница) — символ возрождения и новой жизни.
Сумаляк (суманак) — сладкая паста из проросшей пшеницы, символ изобилия и благополучия. Её приготовление — целый ритуал, длящийся всю ночь.
Сенджед (плоды лоха) — символ любви и мудрости.
Сир (чеснок) — символ защиты и здоровья.
Сиб (яблоко) — символ красоты.
Серке (уксус) — символ терпения и мудрости.
Сомак (сумах, пряность) — символ восхода солнца.
На столе также обязательно присутствуют зажженные свечи (по числу членов семьи), зеркало, крашеные яйца (символ жизни) и живая рыбка.
Помимо ритуальных блюд, готовят множество угощений: плов, самсу, баурсаки, пахлаву, чак-чак и, конечно, главное блюдо — сумаляк. Его готовят только женщины из пророщенных зёрен пшеницы, долго уваривая до состояния густой сладковатой массы. Процесс сопровождается песнями и танцами, а считается, что если во время варки загадать желание, оно обязательно сбудется.
Что нельзя делать на Навруз: главные запреты.
В этот светлый день важно соблюдать определённые правила, чтобы не навлечь на себя беду на весь предстоящий год.
Нельзя ссориться, ругаться и сквернословить. Каким будет первый день нового года, таким, по поверью, будет и весь год. В доме должны царить мир и согласие.
Нельзя отказывать в помощи и милостыне. Навруз — праздник щедрости. Принято одаривать нуждающихся, угощать соседей и делиться праздничной долей (Навруз-пайы).
Нельзя находиться вне дома в ночь перед праздником. Считается, что если провести эту ночь вдали от семьи, то можно скитаться на чужбине следующие семь лет.
Нельзя давать деньги в долг. Чтобы не лишить свой дом достатка и благополучия в новом году, от кредитов и займов в этот день лучше воздержаться.
Нельзя работать. Весь день нужно посвятить радости, встречам с близкими и праздничному застолью. Уборку и прочие дела необходимо завершить заранее.
Нельзя носить старую и грязную одежду. На праздник надевают всё самое новое и красивое, символизируя обновление.
Где в России отмечают Навруз в 2026 году.
В нашей стране Навруз широко празднуют во многих национальных республиках и регионах.
Татарстан. Здесь праздник, как правило, совпадает по времени с Ураза-байрамом (оба приходятся на 20 марта 2026 года). В Казани основные гуляния пройдут на ипподроме (ул. Альберта Камалеева, 27/1) с 11:00 до 15:00, где будут работать интерактивные площадки, выставки и концерт. Также праздничные мероприятия состоятся в Старо-Татарской слободе.
Башкортостан. В республике Навруз (Науруз) отмечают как праздник весны и дружбы народов. Проходят фестивали, концерты и народные гуляния в Уфе и других городах.
Дагестан и республики Кавказа. Здесь праздник также имеет глубокие корни и отмечается с размахом, с традиционными блюдами и обрядами.
Москва и Санкт-Петербург. В столицах ежегодно проходят масштабные фестивали «Навруз» с участием национальных диаспор, где можно попробовать блюда национальной кухни, увидеть ремёсла и послушать музыку народов Средней Азии и Кавказа.