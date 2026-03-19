Стоимость барреля нефти Brent впервые с 9 марта 2025 года поднялась выше $111

В 23:20 мск котировки достигли $111,19 за баррель, увеличившись на 7,43% по сравнению с предыдущими торгами. Уже через три минуты рост замедлился: цена находилась на отметке $110,86, показывая прибавку в 7,11%.
А ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс выступил с обращением к американцам, в котором предупредил о предстоящих сложных неделях на фоне роста цен на бензин из-за войны на Ближнем Востоке. По словам Вэнса, в Белом доме осознают проблему и активно работают над её решением, считая подорожание временным явлением.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.