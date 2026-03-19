Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость барреля нефти Brent впервые с 9 марта 2025 года поднялась выше $111

Стоимость фьючерса на нефть Brent с майской поставкой 2026 года превысила отметку в $111 за баррель, достигнув уровня, который не фиксировался с марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Intercontinental Exchange (ICE).

Источник: Life.ru

В 23:20 мск котировки достигли $111,19 за баррель, увеличившись на 7,43% по сравнению с предыдущими торгами. Уже через три минуты рост замедлился: цена находилась на отметке $110,86, показывая прибавку в 7,11%.

А ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс выступил с обращением к американцам, в котором предупредил о предстоящих сложных неделях на фоне роста цен на бензин из-за войны на Ближнем Востоке. По словам Вэнса, в Белом доме осознают проблему и активно работают над её решением, считая подорожание временным явлением.

