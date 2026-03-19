В Омске планируются три судейских назначения

В среду, 18 марта 2026 года, депутаты Законодательного Собрания Омской области предварительно согласовали три судейских назначения в инстанции региона.
В частности, на ближайшем пленарном заседании предлагается утвердить на 3-летний срок полномочий в должности мирового судьи участка № 37 в Советском судебном районе в городе Омске Ирину Курбанову. Ранее она трудилась секретарем судебного заседания в Первомайском районном суде города Омска.
В свою очередь, Евгения Логинова предлагается назначить судьей участка № 111 в Первомайском судебном районе в городе Омске без ограничения срока полномочий. У выходца из органов прокуратуры в апреле 2023 года истекает 3-летний срок полномочий на данном посту, соответственно, в данном случае речь фактически идет об их продлении.
Наконец, третье предложение подразумевает привлечение к отправлению судейских полномочий служительницы Фемиды в отставке. Речь идет о Наталье Поздняковой, в 2013—2024 годах отправлявшей правосудие в Советском районном суде города Омска. В случае положительного решения ее могут привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи участка № 92 в Центральном судебном районе города Омска на срок до 1 года. Стоит отметить, что ранее она уже привлекалась аналогичным образом к рассмотрению дел, поступающих на участок мирового судьи № 109 в Октябрьском судебном районе в городе Омске.