Нет солдат: Дэвис предрёк катастрофу в США из-за наземной операции в Иране

Соединённым Штатам не стоит даже изучать возможность проведения сухопутной операции в Иране, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
Он уточнил, что у американской стороны для этого нет солдат. Кроме того, Дэвис выразил мнение, что американский контингент будет разгромлен на территории Ирана.
«У нас просто нет количества солдат во всех наших сухопутных войсках, которых можно было бы собрать для проведения подобной атаки, и даже если бы мы по глупости отдали приказ о вторжении, они были бы разгромлены в многочисленных горных хребтах и долинах, которые дают решающее преимущество обороняющимся силам», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Дэвис отметил, что, по его мнению, наземная операция на иранской территории обернётся катастрофой для США.
«Одним словом, да, отвергните любую идею наземного вторжения в Иран. Это было бы самоубийством. Это привело бы к разрушению американской империи», — говорится в публикации.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявлял, что не думает, что в Иране следует использовать наземные войска. При этом позже в интервью журналу Time он допустил, что американские военные могут быть направлены в Иран для проведения наземной операции.
Ранее пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила, что Соединённые Штаты не исключают возможность наземной операции в Иране.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.