DM: Британский турист скончался после отравления напитком в Таиланде

В Таиланде во время отпуска пострадала британская пара, которой, по версии родственников, подмешали неизвестное вещество в напитки. Об этом в среду, 18 марта, сообщило Daily Mail.
38-летний Том Пардхи и его 31-летняя подруга Наоми Ракша путешествовали по стране в течение шести недель. Трагедия разыгралась 6 марта: Наоми экстренно госпитализировали после остановки сердца. Женщина впала в критическое состояние и была подключена к аппарату ИВЛ.
Спустя сутки она узнала, что ее возлюбленного нашли без сознания — спасти мужчину не удалось.
Мать Наоми заявила, что паре что-то подмешали в напитки, и доза оказалась смертельной. Родственники погибшего не раскрывают точную причину смерти, но мать Тома Джоанна написала, что его последний месяц в Таиланде с любимой был самым счастливым в жизни, говорится в сообщении.
