Шиитские группировки в Ираке приостановят атаки на посольство США на пять дней

Военизированные шиитские формирования в Ираке объявили, что в течение ближайших пяти дней не будут осуществлять нападения на комплекс посольства США в Багдаде. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
Радикальные группы заявили, что временно приостановят свои атаки. Телеканал уточняет, что было достигнуто предварительное соглашение между шиитскими группировками и иракскими властями.
Соглашение предусматривает прекращение нападений на американское дипломатическое представительство на пять дней.
Ранее шиитские вооруженные формирования заявили о новой атаке на объекты США. По данным «Исламского сопротивления Ирака», одной из целей их последней атаки стал американский самолет KC-135. Отмечалось, что в рамках защиты иракской территории и воздушного пространства был совершен удар по воздушному судну.