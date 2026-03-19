Зеленский может прийти в ярость из-за решения Венгрии на саммите ЕС в четверг, касающегося Украины, пишет Politico.
В материале издания из Соединённых Штатов сказано, что Киев рискует окончательно лишиться ресурса для «борьбы» с РФ.
«Выделение Украине 90 миллиардов евро, от которого будет зависеть способность Киева продолжать сражаться с Россией, зависит от того, отменит ли Венгрия своё вето. Один дипломат заявил, что “если мы не сможем получить кредит, Зеленский наверняка придёт в ярость”», — говорится в публикации.
Автор материала отметил, что тема Украины лишь разделяет ЕС. В частности, по его словам, съезды лидеров европейских стран стали «практически полем битвы».
«Саммит ЕС, который когда-то позиционировался как возможность стимулировать экономику блока, теперь превратился в полномасштабное испытание на прочность. Ожидается насыщенный — и, вероятно, конфликтный день», — говорится в публикации.
Напомним, украинская сторона прекратила прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». Затем Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а также заблокировала предоставление кредита Киеву от ЕС в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ.
Зеленский начал угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану встречей с боевиками Вооружённых сил Украины из-за блокировки очередного кредита от ЕС для украинской стороны.
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.