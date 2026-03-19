«Грязная кампания лжи»: Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил украинского коллегу Андрея Сибигу в распространении фейков о том, что Россия якобы вмешивается в венгерские парламентские выборы. Об этом дипломат заявил в социальной сети.
По словам Сийярто, Украина снова продемонстрировала, что готова применить все возможные средства, чтобы повлиять на результаты парламентских выборов в Венгрии.
«Начали с нефтяной блокады, продолжили попыткой тотальной энергетической блокады теперь глава МИД [Украины] начал бесстыдную кампанию дезинформации, более того, используя наших венгерских братьев в Закарпатье», — сказал дипломат.
Сийярто уточнил, что венгров в Закарпатье втягивают в «грязную кампанию лжи». Он призвал Украину прекратить вмешательство в выборы Венгрии. Министр добавил, что правящая партия выиграет выборы и украинцы никогда не вступят в ЕС.
Ранее премьер-министр Виктор Орбан обвинил Киев в открытом вмешательстве в венгерскую избирательную кампанию. По его словам, предстоящие парламентские выборы в Венгрии имеют критическое значение для будущего Украины.