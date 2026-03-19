Al Hadath: в Ширазе атаковали завод по производству электроники

Телеканал Al Hadath сообщил о бомбардировке завода электроники в иранском городе Шираз. Город находится в южной части страны.
Согласно информации источника, атаке подверглось предприятие электронной промышленности в Ширазе. Данные о возможном ущербе и жертвах пока неизвестны.
По данным агентства Tasnim News, накануне ВС Ирана провели новую ракетную атакую на американский авианосец «Авраам Линкольн». Тогда уточнялось, что удары были произведены в «ответ на чудовищные преступления Соединенных Штатов и военно-морского флот армии».
Ранее KP.RU также информировал, что Иран нанес ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре. Там находится крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа. Позднее на предприятии вспыхнул пожар.