Трое американцев оказались на грани жизни и смерти из-за старинного рецепта рыбы

В американском Фениксе 24-летняя Тринити Петерсон-Майес и двое ее знакомых оказались в реанимации после званого ужина. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщило The Independent,
Уточняется, что причиной тяжелого отравления стала ферментированная рыба-меч — деликатес, приготовленный по старинному рецепту.
Через несколько часов после еды девушка и еще несколько гостей почувствовали недомогание: им стало трудно глотать и говорить. Хозяева вызвали скорую. В больнице у пострадавших диагностировали ботулизм.
Сейчас Тринити, 48-летний мужчина и 53-летняя женщина находятся на грани жизни и смерти, все подключены к аппаратам ИВЛ. Врачам пришлось экстренно запрашивать антитоксин из другого штата, чтобы остановить действие ботулотоксина. Процесс восстановления может занять несколько месяцев, говорится в сообщении.
Преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов напомнил о серьезности, которую представляет собой болезнь, возникающая вследствие попадания в организм токсинов бактерии Clostridium botulinum. Основные симптомы заражения проявляются нарушениями нервной регуляции организма, выражающимися проблемами с глотанием пищи, ухудшением зрения («двоением») и общей слабостью.