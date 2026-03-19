ВМФ пополнится новыми атомными подводными лодками: что известно

По словам главкома, сейчас в составе ВМФ России несут службу восемь крейсеров семейства «Борей». Еще один ракетоносец — «Князь Пожарский» — был введен в строй в июле 2025 года. Церемония прошла в преддверии Дня ВМФ в присутствии верховного главнокомандующего.