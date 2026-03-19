ВМФ пополнится новыми атомными подводными лодками: что известно

Моисеев: Состав ВМФ пополнят ракетоносцы «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин».

Источник: Комсомольская правда

Подводные крейсеры «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» в перспективе пополнят состав российского флота (ВМФ). Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

«В перспективе боевой состав ВМФ пополнят еще два ракетоносца — “Дмитрий Донской” и “Князь Потемкин”, которые сейчас строятся на “СевмашеОбъединенной судостроительной корпорации», — рассказал Моисеев для газеты «Красная звезда».

По словам главкома, сейчас в составе ВМФ России несут службу восемь крейсеров семейства «Борей». Еще один ракетоносец — «Князь Пожарский» — был введен в строй в июле 2025 года. Церемония прошла в преддверии Дня ВМФ в присутствии верховного главнокомандующего.

Он уточнил, что основу стратегических ракетных подводных сил сегодня формируют крейсеры проектов «Борей» и «Борей-А». Каждый из них назван в честь крупных исторических фигур России.

Ранее KP.RU писал, что российские ученые начали испытания нового оружия в боевых условиях в зоне спецоперации.