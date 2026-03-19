Трамп принял участие в церемонии репатриации погибших в Ираке военных

На авиабазе Довер прошла церемония репатриации тел погибших в Ираке военных.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп посетил авиабазу Довер в штате Делавэр для участия в церемонии репатриации останков шести американских военных. Они погибли в Ираке при крушении самолета-заправщика.

На мероприятии также присутствовали высокопоставленные лица США. На авиабазу приехали глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэн Кейна и спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Ранее четыре американских военнослужащих погибли в результате крушения самолета-заправщика Boeing KC-135 Stratotanker на западе Ирака. По данным Центрального командования ВС США, на борту находились шесть членов экипажа, двое выжили.

Напомним, Трамп 7 марта также посетил авиабазу Довер. Президент США принял участие в церемонии репатриации тел американских военнослужащих, погибших в ходе операции против Ирана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше