Идеальные отношения существуют? Развенчиваем главные мифы о любви

Альфред Пименов комментирует это так: «Представьте себе двух живых людей с разным воспитанием, привычками и темпераментом. Как они могут вообще не сталкиваться лбами? Это невозможно. Ссора — это не враг отношений, это их настройка. Важно не то, спорите вы или нет, а как вы это делаете. Если партнеры оскорбляют друг друга, переходят на личности или уходят в молчанку на неделю — это деструктивно. Но если они спорят по делу, но при этом слышат друг друга, такой конфликт только укрепляет союз». Идеальные отношения существуют. Только выглядят они совсем не так, как на обложке глянца. Это не бесконечный медовый месяц, а совместное путешествие, в котором бывают бури, штили и даже мысли сойти на берег. Но если два человека выбирают друг друга снова и снова, несмотря на несовершенства, — это и есть та самая настоящая, живая и идеальная в своей реальности любовь.