Суд в Курской области отклонил иск к Норвегии на 1,3 млрд рублей

Россиянин Алексеенко подал иск к Норвегии на 1,3 млрд рублей, но суд счел его доводы недостаточными.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Курской области отклонил иск россиянина Вадима Алексеенко к Королевству Норвегия. Истец требовал взыскать более 154 млн норвежских крон (свыше 1,3 млрд рублей) в связи с банкротством его компании. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Уточняется, что истец требовал от Норвегии 154,42 млн норвежских крон. В сумму, помимо вложений и процентов, были включены моральный ущерб и дополнительные взыскания за «враждебные действия» и «русофобию».

Истец считает, что из-за санкций он утратил возможность управлять компанией VILO AS. В настоящее время предприятие используется в коммерческих целях другим лицом.

