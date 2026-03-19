Финансист объяснил, как меньше платить по слишком дорогому кредиту

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Многие, взяв кредит по высоким ставкам год-полтора назад, пытаются рефинансировать его на текущих условиях. Как это сделать, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.
«Рефинансирование позволяет объединить несколько кредитов в один займ с единым графиком платежей, одной датой списания и одним кредитором. Это упрощает управление финансами и снижает риск просрочек. Можно выбрать более удобный и выгодный банк», — рассказал он.
Плюсов много: снижение финансовой нагрузки, уменьшение показателя ПДН, улучшение условий банковского обслуживания. Но есть и недостатки: рефинансирование предполагает трату времени и денег, но может быть невыгодным при увеличении срока кредита, даже если ставка ниже.
В целом рефинансирование может быть удобно и выгодно, но нужно тщательно оценить все достоинства и недостатки применительно к вашему случаю, и лишь потом обращаться в банк и собирать документы, заключил Хачатурян.