Школьникам 1−4 классов начнут преподавать внеурочный курс «Моя семья»

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В российских школах с 1 сентября появятся учебные пособия для преподавания внеурочного курса «Моя семья» в 1−4 классах, сообщила РИА Новости автор-разработчик Татьяна Поликарпова.
«Курс “Моя семья” будет внедрен как дополнительный урок, и если мы с вами посмотрим на количество тем, то темы идут по одной в месяц», — сказала Поликарпова.
Школьные пособия «Моя семья» уже включены в федеральный перечень учебников, подтвердили РИА Новости в Минпросвещения РФ. Там также уточнили, что курс не является обязательным, школы могут выбрать его по желанию, в том числе с учетом запросов родителей.
Главной темой учебника для первоклассников станет любовь. Так, школьники узнают, как семья учит ребенка жить в обществе, любить своих соотечественников и свою Родину.
Во втором классе курс будет посвящен традиционным духовно-нравственным ценностям России и тому, как они формируются в семье. Среди тем: «Крепкая семья», «Ценность жизни», «Любовь к Родине», «Историческая память», «Достоинство и свобода».
Учебник для третьего класса ориентирован на добрые качества и добродетели, которые формируются и укрепляются в семье. Пособие для четвертого класса посвящено отношениям между взрослым и ребенком.