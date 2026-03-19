«Зеленский придет в ярость»: раскол на саммите ЕС лишит Киев средств для продолжения конфликта

Решение Венгрии на саммите ЕС 19 марта может окончательно лишить Киев средств для продолжения конфликта с Россией, что приведет к ярости Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico.
«Выделение Украине 90 миллиардов евро, от котторых будет зависеть способность Киева продолжать сражаться с Россией, зависит от того, отменит ли Венгрия свое вето. Один дипломат заявил, что “если мы не сможем получить кредит, Зеленский наверняка придет в ярость”, — говорится в статье.
Издание уточняет, что вопрос Украины теперь углубляет раскол в Европе. Привычные встречи лидеров ЕС превратились в настоящие арены конфликта. Ожидается, что саммит 19 марта будет насыщен спорами и напряженными обсуждениями.
Ранее стало известно, что ЕС окончательно согласовал кредит для Киева в размере 90 миллиардов евро. Решение будет принято в ближайшее время. Член Общественной палаты РФ Александр Асафов заявил, что ЕС намерен оказать давление на Венгрию, чтобы та утвердила выделение кредита.