М — это теперь 50-й: В России предложили новый ГОСТ одежды под реальные фигуры россиянок

Покупка одежды, особенно в интернет-магазинах, давно превратилась в лотерею для российских потребителей. Один и тот же размер у разных брендов может отличаться на несколько сантиметров, что приводит к бесконечным возвратам и испорченному настроению. В связи с этим общественники центра «Сорок Сороков» обратились в Росстандарт с просьбой рассмотреть возможность разработать единый стандарт для размеров одежды, сместив размерную сетку, где средний размер (М) будет равен 50 российскому размеру. Текст обращения оказался в распоряжении Life.ru.