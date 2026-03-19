Вспышки опасных заболеваний среди скота сдерживают в Новосибирской области

В Новосибирской области ветеринарные службы отмечают улучшение эпизоотической обстановки, которая осложнилась в этом году из-за вспышек бешенства и пастереллёза. Руководитель областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт, комментируя масштаб происшествия, назвал происходящее «эпизоотическим штормом», отметив, что такого количества очагов опасных инфекций регион не видел долгие годы.

Бешенство несёт смертельную угрозу и не оставляет шансов заражённым животным, а пастереллёз, способный распространяться не только воздушно-капельным путем, но и через инвентарь, людей и технику, только усугублял положение. Специалисты считают, что корни вспышки кроются в нарушениях содержания скота и профилактики. Высокая скученность животных в частных подворьях, массовый отказ владельцев от обязательной вакцинации и неточный учет поголовья создали благоприятную среду для распространения инфекций. Если бы не было принято решительных мер, под ударом могло оказаться всё частное животноводство региона.

Тем не менее, несмотря на серьёзность ситуации, инфекция затронула менее одного процента личных подсобных хозяйств. Ключевую роль в сдерживании распространения заболеваний сыграли жёсткие меры, включая введение режима ЧС, который был объявлен 16 февраля. Их эффективность уже подтверждается цифрами: на протяжении последних десяти дней специалистам не удалось выявить ни одного нового очага пастереллёза. Всего же за период вспышки в регионе было зарегистрировано 42 случая бешенства и пять очагов пастереллёза.

В областном правительстве заверили, что владельцы животных, чей скот пришлось утилизировать в рамках противоэпидемических мероприятий, получат денежные компенсации. Средства на эти цели уже выделены из регионального бюджета.