«Понял сигнал»: Трамп изменил позицию по поводу новых атак на Иран

WSJ: Трамп против новых атак по энергетическим объектам Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп высказался против новых атак на энергетические объекты Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Трамп был заранее информирован о планируемой атаке Израиля на иранское газовое месторождение Южный Парс. По данным издания, он поддержал этот шаг «как послание Тегерану в связи с перекрытием Ормузского пролива».

Трамп считает, что Иран «понял сигнал». Как утверждает газета, теперь президент США против ударов по иранской энергетической инфраструктуре. Источники добавили, что в будущем Трамп может пересмотреть свою позицию.

Ранее президент США отметил, что американские удары по Ирану беспрецедентны. Трамп подчеркнул, что атаки на Исламскую Республику не имеют аналогов со времен Второй мировой войны.

Как писал KP.RU, в последние дни Трамп открыто заявляет о планах по проведению спецоперации, целью которой станет захват или уничтожение иранских ядерных объектов.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше