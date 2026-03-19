В ОАЭ приостановили работу газоперерабатывающего завода после ракетной атаки

В Объединенных Арабских Эмиратах временно остановлена работа газоперерабатывающего завода в Хабшане. Об этом стало известно в четверг, 19 марта.
Причиной стали два инцидента с падением обломков после успешного перехвата ракеты. Кроме того, под удар попало нефтяное месторождение Баб. Информации о пострадавших на данный момент не поступало, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Вечером в среду, 18 марта, Иран выпустил пять баллистических ракет по промышленному центру Рас-Лаффан в Катаре, где расположены ключевые мощности нефтегазовой компании QatarEnergy. Четыре ракеты были сбиты, однако одна упала в промышленной зоне, вызвав пожар на предприятии.
Помимо этого, в ночь на 18 марта Дубай вновь подвергся атаке иранских беспилотных летательных аппаратов.
13 марта Иран нанес удар беспилотным летательным аппаратом по зданию Дубайского международного финансового центра (DIFC).
8 марта власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) впервые нанесли удар по территории Ирана. Соответствующие действия были предприняты из-за регулярных обстрелов со стороны Тегерана.