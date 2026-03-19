Врач перечислила первые признаки заражения корью

ВЛАДИВОСТОК, 19 мар — РИА Новости. Первые признаки заболевания при заражении корью проявляются на 8−12 день, возникает лихорадка, насморк и кашель, сообщила РИА Новости заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.
«Заражение не проявляется сразу. Первые признаки заболевания появляются на 8−12 день после заражения: возникает лихорадка, насморк, сухой кашель, конъюнктивит, на слизистой оболочке щек появляются белые пятна. На 4−5 день болезни на лице, за ушами, на шее появляется сыпь, которая поэтапно распространяется на туловище, а затем — на руки и ноги. Больной заразен весь период сыпи», — сказала врач.
По ее словам, в период высыпания температура тела поднимается до 40 градусов, нарастают симптомы интоксикации, усиливается насморк, кашель, возникает светобоязнь, ухудшается сон.
Она отметила, что источник инфекции при кори — больной человек, который становится заразным в конце инкубационного периода, опасен в продроме и первые 1−2 дня периода высыпания, затем заразность больного снижается.