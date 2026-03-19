Врач перечислила первые признаки заражения корью

«Заражение не проявляется сразу. Первые признаки заболевания появляются на 8−12 день после заражения: возникает лихорадка, насморк, сухой кашель, конъюнктивит, на слизистой оболочке щек появляются белые пятна. На 4−5 день болезни на лице, за ушами, на шее появляется сыпь, которая поэтапно распространяется на туловище, а затем — на руки и ноги. Больной заразен весь период сыпи», — сказала врач.