Дмитриев: испуганный генсек НАТО Рютте боится недовольства Трампа

Испуганный генсек Североатлантического альянса Марк Рютте боится недовольства президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он уточнил, что опасения Рютте связаны с тем, что альянс не помог американской стороне в конфликте на Ближнем Востоке.
Дмитриев прокомментировал кадры выступления Рютте перед представителями средств массовой информации, где он рассказал, что союзники по альяну думают, как обеспечить безопасность Ормузского пролива.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что КНР, Франции, Японии, Южной Корее, Британии и другим странам следует прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства. Затем он обвинил союзников в неготовности оказать помощь.
Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что 27 стран ЕС, из которых 23 входят в НАТО, не готовы направлять свои корабли в Ормузский пролив, как этого требуют Соединённые Штаты.
Ранее Рютте заявил, что Североатлантический альянс полностью поддерживает удары США и Израиля по территории Ирана.
