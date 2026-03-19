Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: испуганный генсек НАТО Рютте боится недовольства Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте боится недовольства президента США Дональда Трампа из-за того, что альянс не помог в конфликте на Ближнем Востоке, заявил Кирилл Дмитриев.

Источник: Аргументы и факты

Испуганный генсек Североатлантического альянса Марк Рютте боится недовольства президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он уточнил, что опасения Рютте связаны с тем, что альянс не помог американской стороне в конфликте на Ближнем Востоке.

«НАТО не помогло США. Рютте боится, что папочка Трамп будет недоволен. Словесная поддержка, никаких действий. Парни в масках и с оружием на заднем плане молча поддерживают испуганного Рютте, который записывает послание папочке», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Дмитриев прокомментировал кадры выступления Рютте перед представителями средств массовой информации, где он рассказал, что союзники по альяну думают, как обеспечить безопасность Ормузского пролива.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что КНР, Франции, Японии, Южной Корее, Британии и другим странам следует прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства. Затем он обвинил союзников в неготовности оказать помощь.

Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что 27 стран ЕС, из которых 23 входят в НАТО, не готовы направлять свои корабли в Ормузский пролив, как этого требуют Соединённые Штаты.

Ранее Рютте заявил, что Североатлантический альянс полностью поддерживает удары США и Израиля по территории Ирана.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше