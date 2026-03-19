Помидоры в России подорожали на 6% на фоне конфликта в Иране

Бывший замминистр сельского хозяйства Леонид Холод отметил, что поставки огурцов, баклажанов и перцев напрямую прекратились, и на рынке остаются только остатки. Это сказывается на стоимости овощей, которая пошла вверх. Часть томатов, официально привозимых из Азербайджана, может фактически поступать из Ирана, однако их доля в общем импорте не превышает 4%.
Особенно сильно ограничения Ирана ударили по другим категориям. Республика поставляла до 90% сельдерея и фисташек, примерно 75−80% баклажанов и киви. В результате красный перец подорожал на 43%, а жёлтый — на 58%.
Ранее «Русагротранс» представил прогноз, в котором говорится, что экспорт российской пшеницы в марте 2026 года может достичь 4,3−4,5 миллиона тонн, что станет вторым результатом в истории после марта 2023-го. Позитивно на перспективы урожая влияют и погодные условия. На большей части Центрального федерального округа снег растает уже к следующей неделе, что снижает риск выпревания.
