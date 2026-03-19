Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Помидоры в России подорожали на 6% на фоне конфликта в Иране

В начале марта в России подорожали помидоры — рост составил почти 6%. Одновременно с этим началась война на Ближнем востоке, и Тегеран закрыл экспорт продовольствия и сельхозсырья — это более 60% её поставок в РФ. Об этом пишет газета «Известия».

Бывший замминистр сельского хозяйства Леонид Холод отметил, что поставки огурцов, баклажанов и перцев напрямую прекратились, и на рынке остаются только остатки. Это сказывается на стоимости овощей, которая пошла вверх. Часть томатов, официально привозимых из Азербайджана, может фактически поступать из Ирана, однако их доля в общем импорте не превышает 4%.

Особенно сильно ограничения Ирана ударили по другим категориям. Республика поставляла до 90% сельдерея и фисташек, примерно 75−80% баклажанов и киви. В результате красный перец подорожал на 43%, а жёлтый — на 58%.

Ранее «Русагротранс» представил прогноз, в котором говорится, что экспорт российской пшеницы в марте 2026 года может достичь 4,3−4,5 миллиона тонн, что станет вторым результатом в истории после марта 2023-го. Позитивно на перспективы урожая влияют и погодные условия. На большей части Центрального федерального округа снег растает уже к следующей неделе, что снижает риск выпревания.

