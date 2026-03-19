Иран атаковал саудовский нефтезавод в Янбу на Красном море

Иран заявил о ракетном ударе по нефтеперерабатывающему заводу в саудовском городе Янбу, расположенном на побережье Красного моря. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.
«Несколько ракет попали в НПЗ в Янбу в Саудовской Аравии на Красном море. В этот завод инвестировали американцы», — говорится в сообщении.
Иранское телевидение отмечает, что этой атакой Иран нанес удар по альтернативному маршруту поставок нефти США, обходящему Ормузский пролив. О результатах ракетного удара по саудовскому заводу подробности пока не предоставлены.
Ранее вооруженные силы Ирана осуществили ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре. Там расположен крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа. В результате атаки на территории предприятия начался пожар.