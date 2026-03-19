Первый самолет из Катара прибыл в Москву после возобновления авиасообщения

В московский аэропорт Шереметьево прилетел первый пассажирский самолет из Дохи после восстановления регулярного авиасообщения с Катаром. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Борт авиакомпании Qatar Airways успешно приземлился в столице. В настоящее время идет регистрация пассажиров на рейс в обратном направлении, передает ТАСС.
Еще 13 марта в СМИ писали, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке порядка 300 туристов из России не могли вернуться на родину из Катара: их рейсы постоянно отменяли. В тот же день в посольстве России в Катаре рассказали журналистам, что дипломаты ведут переговоры с Qatar Airways для организации рейса в Москву.
В этот же день стало известно, что власти Катара приняли решение прекратить программу бесплатного проживания и питания для туристов, которые не смогли покинуть страну из-за закрытия воздушного пространства. В посольстве России в Дохе сообщили, что программа будет действовать до 15 марта, после чего туристам потребуется либо покинуть отели, либо продлить проживание за свой счет.
10 марта пассажирский лайнер Qatar Airways, прибывший вечером в понедельник, 9 марта, в Шереметьево из Дохи, вылетел обратно в Катар. Рейс стал первым за девять суток после перерыва в прямом авиасообщении, вызванного военной операцией США и Израиля против Ирана.
Ранее в АТОР рассказали, что более 15 дубайских отелей вошли в так называемый черный список за выселение российских туристов и резкое повышение цен.