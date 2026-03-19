Младшеклассники начнут изучать внеурочный курс «Моя семья» с 1 сентября: о чем речь

С 1 сентября в российских школах появятся пособия для внеурочного курса «Моя семья». Вести курс намерены для учеников 1−4 классов, сообщает автор-разработчик учебного пособия Татьяна Поликарпова.
«Курс “Моя семья” будет внедрен как дополнительный урок, и если мы с вами посмотрим на количество тем, то темы идут по одной в месяц», — сказала Поликарпова для РИА Новости.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения, учебные пособия «Моя семья» официально включены в федеральный перечень. В ведомствее также отметили, что курс имеет статус внеурочного и не является обязательным — решение о его введении принимается школами самостоятельно, в том числе на основе запросов от родителей.
В первом классе основой курса станет тема любви. Во втором — традиционные ценности и их роль в семье. Третьеклассники узнают о добродетелях, которые прививаются в семье. А четвероклассники будут обсуждать взаимоотношения с взрослыми.
Накануне министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что переход на единые учебники по основным предметам завершится к 2028 году.