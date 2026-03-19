ЦСКА одержал 800-ю победу в КХЛ, разгромив «Спартак»

В активе команды 84 очка и гарантированное четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые с 78 баллами располагаются на восьмой строчке. Свой последний матч в чемпионате «Спартак» проведёт 20 марта против «Нефтехимика».
«Спартак» и ЦСКА провели между собой шесть матчей в регулярном чемпионате. Армейцы одержали четыре победы. ЦСКА выиграл 800-ю встречу в КХЛ.
Ранее казанский «Ак Барс» на домашнем льду победил московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев площадки. Шайбы за «Ак Барс» забросили Александр Хмелевский на 5-й и 14-й минутах, Илья Карпухин на 27-й минуте и Артём Галимов на 45-й минуте. Единственным голом у «Спартака» отметился Никита Холодилин на 55-й минуте.
