Школу на Патрокле обещают достроить лишь к 2030-му

Заместитель министра строительства региона Алексей Потапов на заседании комитета Заксобрания Приморья по социальной политике признал, что ситуация со школой остаётся сложной и даже проблемной. Контракт с прежним генеральным подрядчиком был расторгнут, и сейчас власти находятся в поиске новой компании, которая возьмёт на себя завершение работ. Потенциальный подрядчик уже есть, однако его имя пока не раскрывается, а сам конкурс ещё не проведён.