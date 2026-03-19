Школу на Патрокле обещают достроить лишь к 2030-му

Теперь власти ориентируются на конец 2029 года, при этом подрядчик для завершения работ пока только определяется.
Затянули.
История строительства школы на 1275 мест в активно развивающемся районе Патрокл превратилась в затяжной проект с постоянно меняющимися сроками. Объект, который жители ожидали получить ещё в 2022 году, до сих пор не введён в эксплуатацию. Более того, теперь речь идёт о завершении строительства лишь к концу 2029 года.
Заместитель министра строительства региона Алексей Потапов на заседании комитета Заксобрания Приморья по социальной политике признал, что ситуация со школой остаётся сложной и даже проблемной. Контракт с прежним генеральным подрядчиком был расторгнут, и сейчас власти находятся в поиске новой компании, которая возьмёт на себя завершение работ. Потенциальный подрядчик уже есть, однако его имя пока не раскрывается, а сам конкурс ещё не проведён.
На текущий год в бюджете предусмотрено около 900 млн рублей на продолжение строительства. При этом ранее чиновники рассчитывали ввести школу в эксплуатацию значительно раньше. Однако череда срывов, корректировок и конфликтов с подрядчиком привела к тому, что сроки пришлось пересматривать неоднократно.
Начальная цена новых торгов составит 4,2 млрд рублей. При этом на строительство школы на Патрокле уже потратили около потратили около 2 млрд.
Гладко было на бумаге.
Проект школы был разработан ещё в 2018 году, а строительство началось в 2021-м, хотя изначально старт планировался на два года раньше. Первоначальная стоимость объекта составляла около 1,8−1,9 млрд рублей, однако в дальнейшем смета выросла почти вдвое.
Согласно первым контрактам, школу должны были сдать до конца 2022 года. Затем срок перенесли на 2023-й, позже — на 2024-й и 2025-й годы. В какой-то момент подрядчик предложил сдвинуть завершение работ на 2027 год с увеличением стоимости до более чем 4 млрд рублей, однако власти не согласились с такими условиями.
Строительство сопровождалось регулярными остановками. В разные периоды на объекте фиксировались отставания от графика, нехватка рабочих и необходимость корректировки проектной документации. В августе 2022 года, например, жители несколько недель не наблюдали строителей на площадке, что вызвало обеспокоенность. Тогда заказчик объяснял паузу техническими изменениями, заверяя, что работы продолжаются.
Дополнительные сложности возникали и на ранних этапах. Масштабная стройка вызвала недовольство местных жителей: шум от ночных работ, связанных с заливкой фундамента, неоднократно становился причиной жалоб. Власти и подрядчик объясняли это технологической необходимостью, однако напряжённость сохранялась.
К 2023 году готовность школы оценивалась примерно в 40%, при этом отставание от графика достигало трех месяцев. Несмотря на обещания ускорить темпы и увеличить число рабочих, ситуация существенно не изменилась. Позже последовали новые переносы сроков.
Кульминацией стало расторжение контракта с подрядчиком — компанией «Альянс». Поводом стали многочисленные нарушения и претензии со стороны заказчика. Общая сумма штрафов превысила 1 млрд рублей, однако выплачена лишь часть. Попытки подрядчика через суд добиться приостановки работ успехом не увенчались.
На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет около 69%. После проведения нового аукциона власти рассчитывают определить подрядчика, который завершит проект и внесёт необходимые корректировки в документацию.
Тем временем жители Патрокла продолжают ждать школу, которая должна стать важной частью социальной инфраструктуры района. Сейчас дети вынуждены ездить в другие учебные заведения, куда их доставляют школьные автобусы. При этом проект будущей школы предусматривает не только учебные классы, но и современную инфраструктуру — спортзалы, бассейн, библиотеку и даже кинотеатр.
Несмотря на многочисленные переносы, власти уверяют: объект будет достроен, а его реализация остаётся под постоянным контролем. Впрочем, какой механизм будет заложен во взаимоотношения с новым подрядчиком и как должны минимизировать риски нового провала, пока не сказать никто не готов.