Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР заставил танкер под флагом Барбадоса отступить в Ормузском проливе

Танкер с нефтью развернулся в Ормузском проливе после вмешательства военных Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Нефтяной танкер под флагом Барбадоса пытался пройти через Ормузский пролив, но был вынужден изменить курс после вмешательства Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщило агентство Fars.

На борту танкера находилось около 160 тысяч тонн нефти. Иранские военные утверждают, что судно попыталось пройти через пролив, но столкнулось с «отпором ВМС КСИР». Характер «отпора» не уточняется.

Ранее были атакованы три нефтяных танкера у побережья Ирака. Удары были нанесены с помощью заминированного катера. Среди членов экипажа двух танкеров зафиксированы погибшие и раненые.

Напомним, нефтяной танкер США был обстрелян в северной части Персидского залива после того, как проигнорировал предупреждения ВМС Ирана. По информации КСИР, судно «Сафесия», зарегистрированное под флагом Маршалловых островов, является одним из активов американской армии.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше