Пентагон может получить более $200 млрд на войну с Ираном: все зависит от ответа Белого дома

По данным издания, военное ведомство США запросило у Белого дома содействия в получении от Конгресса более $200 млрд на операцию против Ирана.
Как отмечает газета, выделение столь большой суммы, вероятно, будет заблокировано теми конгрессменами, которые выступают против военных действий.
В свою очередь хозяин Белого дома Дональд Трамп высказался против новых атак на энергетические объекты Ирана.
При этом Reuters писало, что Вашингтон направил Тегерану через посредников негласное предложение о перемирии. Однако, по данным агентства, верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи отклонил его, так как намерен мстить США и Израилю.
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.Читать дальше