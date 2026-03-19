Ледяная вода вместо салона: Трихолог раскрыла простой способ вернуть блеск волосам

Ранее Life.ru назвал продукты, которые помогают бороться с выпадением волос. Для крепких волос критически важен белок, поскольку они состоят из кератина. Его дефицит ослабляет структуру. Хорошими источниками являются яйца, постное мясо и рыба. Также важны омега-3 жирные кислоты из жирной морской рыбы и орехов, железо, цинк, витамины D и C. Однако одного рациона может быть недостаточно, и при серьёзных проблемах следует обращаться к врачу.