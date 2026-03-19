Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчину в Приморье подозревают в смертельном избиении женщины

По версии следствия, во время ссоры обвиняемый не менее одного раза ударил женщину кулаком в живот, после чего у нее началось внутреннее кровотечение.

Источник: Аргументы и факты

38-летнего жителя Дальнегорска отправили в СИЗО по делу о смертельном избиении женщины. По данным прокуратуры Приморского края, меру пресечения в виде ареста суд назначил на два месяца.

Следователи считают, что 9 марта в квартире жилого дома на улице Первомайской в Дальнегорске между мужчиной и его 46-летней знакомой вспыхнула ссора. К тому моменту оба были пьяны. Во время конфликта, по версии следствия, обвиняемый не менее одного раза ударил женщину кулаком в живот. Из‑за полученной травмы у нее началось внутреннее кровотечение, от которого она скончалась.

Уголовное дело расследуют по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В прокуратуре Дальнегорска заявили, что ход и результаты расследования держат на контроле.