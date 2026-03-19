Мужчину в Приморье подозревают в смертельном избиении женщины

38-летнего жителя Дальнегорска отправили в СИЗО по делу о смертельном избиении женщины. По данным прокуратуры Приморского края, меру пресечения в виде ареста суд назначил на два месяца.
Следователи считают, что 9 марта в квартире жилого дома на улице Первомайской в Дальнегорске между мужчиной и его 46-летней знакомой вспыхнула ссора. К тому моменту оба были пьяны. Во время конфликта, по версии следствия, обвиняемый не менее одного раза ударил женщину кулаком в живот. Из‑за полученной травмы у нее началось внутреннее кровотечение, от которого она скончалась.
Уголовное дело расследуют по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В прокуратуре Дальнегорска заявили, что ход и результаты расследования держат на контроле.