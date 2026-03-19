Дэвис: Иран удивил американцев общественной реакцией на атаки США

Соединённые Штаты не ожидали от жителей Ирана сплочённости, это угрожает американской стороне серьёзным ответом, заявил Дэниел Дэвис.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты не ожидали от жителей Ирана такой сплочённости после ударов, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

Он уточнил, что это угрожает американской стороне серьёзным ответом.

«Думаете, иранцы просто скажут: “Вы убили наших лидеров? Ну, тогда мы просто сдадимся и разойдёмся по домам”? Все имеющиеся на данный момент данные свидетельствуют о том, что именно происходит внутри Ирана: они сплачиваются, становятся ещё более едиными против этой общей угрозы, которая нависла там над всеми, независимо от их политических взглядов», — сказал Дэвис.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала. Дэвис отметил, что случившееся усилит Иран. По его словам, США, проводя агрессивную политику, впервые могут столкнуться с «сопоставимыми ответными действиями» со стороны другой страны.

«Мы продолжаем исходить из предположения, что за наши действия не будет никаких последствий, что мы можем делать всё, что хотим, а другая сторона просто вымрет. Но послушайте, если ты приходишь с мечом, то ты однажды можешь от него и погибнуть», — заявил Дэвис.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее сообщалось, что Дэвис предрёк катастрофу в Соединённых Штатах из-за возможной наземной операции в Иране. Он подчеркнул, что американской стороне не следует даже изучать такую возможность.

